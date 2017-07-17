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В Пушкине у бизнес-леди похитили дорогую иномарку

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У предпринимательницы в Пушкине украли автомобиль стоимостью 4 миллиона рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", у бизнес-леди в Пушкине украли дорогую иномарку 2013 года выпуска стоимостью 4 миллиона рублей.

Пропажу Audi RS5 серо-белого цвета женщина обнаружила около 15 часов в воскресенье, 16 июля. Директор оптовой торговой фирмы припарковала автомобиль около дома 19-А по Оранжерейной улице за день до случившегося.

Машина застрахована.

Теги: новости спб , происшествия , у бизнес-леди украли дорогую иномарку
Категории: Новости СПб

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