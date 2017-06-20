В Пушкине некий "Сергей" пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

Полиция разыскивает предполагаемого насильника

В ночь на вторник, 20 июня, в полицию Пушкина обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что некий мужчина пытался изнасиловать ее 13-летнюю дочку-школьницу.

Испуганная мать тринадцатилетней девочки написала заявление, в котором описала подробности этого происшествия. По ее словам, инцидент произошел у дома 38 по Железнодорожной улице. Некий малознакомый мужчина по имени Сергей совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2004 года рождения.

При этом отмечается, что попытка изнасилования произошла еще 16 июня. Почему женщина пришла в полицию только спустя 4 дня, да еще ночью, неизвестно.

Следственный комитет Петербурга начал проверку по заявлению, предполагаемого преступника ищут.

Видео: архив