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В Пушкине недобросовестная работа полиции могла привести к гибели мигранта

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Несколько сотрудников правоохранительных органов подозреваются в служебной халатности, в результате которой погиб задержанный гражданин Узбекистана

 По предварительной информации, мужчина скончался в отделе Пушкинского ОМВД. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате избиения мигранта его сокамерником, мотив нападения устанавливается. Городская прокуратура усмотрела в действиях сотрудников полиции, которые не смогли предотвратить драку и гибель одного из задержанных, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Подробности происшествия пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Пушкинского района. Наказание, которое может грозить сотрудникам отдела полиции, в котором погиб мужчина, уточняется. 

 
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: полиция , прокуратура , пушкин , убийство , халатность
Категории: Новости СПб

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