В Пушкине недобросовестная работа полиции могла привести к гибели мигранта

Несколько сотрудников правоохранительных органов подозреваются в служебной халатности, в результате которой погиб задержанный гражданин Узбекистана

По предварительной информации, мужчина скончался в отделе Пушкинского ОМВД. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате избиения мигранта его сокамерником, мотив нападения устанавливается. Городская прокуратура усмотрела в действиях сотрудников полиции, которые не смогли предотвратить драку и гибель одного из задержанных, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Подробности происшествия пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Пушкинского района. Наказание, которое может грозить сотрудникам отдела полиции, в котором погиб мужчина, уточняется.

Видео: канал Piter.tv