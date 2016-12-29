В Пулково задержали женщину, заявившую о бомбе у себя в багаже

Сегодня, 22 января 2017 года в аэропорту Пулково транспортная полиция задержала гражданку, заявившую о том, что в её багаже находится взрывное устройство

Транспортная полиция Санкт-Петербурга доставила в отделение полиции женщину, которая была задержана в аэропорте Пулково, поскольку та заявила о наличии бомбы у неё в багаже при досмотре. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в ходе осмотра взрывотехники не обнаружили у женщины никаких опасных предметов.

"Женщина лет 40—45 на вид, провожавшая в Пулкове свою сестру, видимо, заскучала и решила проверить работу сотрудников безопасности аэропорта. Взрывотехники больше часа осматривали багаж, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили", — сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств.



Видео: Piter.TV