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В Пулково задержали женщину, заявившую о бомбе у себя в багаже

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Сегодня, 22 января 2017 года в аэропорту Пулково транспортная полиция задержала гражданку, заявившую о том, что в её багаже находится взрывное устройство

Транспортная полиция Санкт-Петербурга доставила в отделение полиции женщину, которая была задержана в аэропорте Пулково, поскольку та заявила о наличии бомбы у неё в багаже при досмотре. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области  сообщили, что в ходе осмотра взрывотехники не обнаружили у женщины никаких опасных предметов.

 
"Женщина лет 40—45 на вид, провожавшая в Пулкове свою сестру, видимо, заскучала и решила проверить работу сотрудников безопасности аэропорта. Взрывотехники больше часа осматривали багаж, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили", — сообщает ведомство.
 
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств. 

Видео: Piter.TV
Теги: бомба в аэропорту пулково , женщина заявила о бомбе , пулково , транспортная полиция
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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