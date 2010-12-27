Пассажиры стали чаще летать: Пулково обслужил более 1 млн. чел.

В январе 2017 года пассажиропоток в петербургском аэропорту увеличился на треть.

Недавно стало известно, что в первый месяц нового года аэропорт Пулково обслужил свыше 1 миллиона человек. Это практически на 30% больше, чем в 2016 году. Люди стали чаще путешествовать по России, пассажиропоток на внутренних линиях вырос более чем на 24%. В январе аэропорт обслужил порядка 680 тысяч человек. Также значительно увеличились международные поездки: пассажиропоток вырос на 43% и составил более 336 тысяч человек.

Стоит отметить, что крупнейшими российскими авиакомпаниями в Пулково стали "Россия", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" и "Сибирь". В совокупности через них прошли свыше 687 тысяч человек за январь, что составляет порядка 67, 5 % от общего пассажиропотока петербургского аэропорта. Об этом сообщает пресс-службf авиапредприятия.

Среди зарубежных авиалиний лидируют немецкий перевозчик "Lufthansa", белорусская авиакомпания "Белавиа", компания ОАЭ "Эмирейтс", "Узбекистон Хаво Йуллари" и нидерландский перевозчик "KLM". Совместными усилиями они обслужили в Пулково более 78 тысяч человек, что составляет 7, 7 % от общего объема пассажиропотока в январе текущего года.