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Житель Петербурга пытался отправить в США посылку с гранатами
Сегодня, 18:46
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TretyakovaS
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Житель Петербурга пытался отправить в США посылку с гранатами

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Петербуржец хотел отправить взрывную посылку, но ее не пропустила почта России.

 Посылку, которая должна была быть отправлена в США через Париж, сочли подозрительной в Пулково 5 июня около 10 утра. На нее сработало досмотровое оборудование, используемое при проверке международных отправлений, - сообщает пресс-служба предприятия.

В посылке были найдены два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомёта.

На место была вызвана команда саперов, которая забрала снаряды и увезла для уничтожения.

В пресс-службе почты России отметили, что данные отправителя уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

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Категории: Новости СПб

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