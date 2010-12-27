Житель Петербурга пытался отправить в США посылку с гранатами

Петербуржец хотел отправить взрывную посылку, но ее не пропустила почта России.

Посылку, которая должна была быть отправлена в США через Париж, сочли подозрительной в Пулково 5 июня около 10 утра. На нее сработало досмотровое оборудование, используемое при проверке международных отправлений, - сообщает пресс-служба предприятия.





В посылке были найдены два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомёта.





На место была вызвана команда саперов, которая забрала снаряды и увезла для уничтожения.





В пресс-службе почты России отметили, что данные отправителя уже переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.