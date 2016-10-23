В петербургском аэропорту появится «Одуванчик»

Скульптура «Символ мира и доброты» будет открыта в Пулково утром 9 июня.

Уже в более чем 30 странах установлен «Символ мира и доброты «Одуванчик». Сейчас этот проект получил новое развитие. Почему же скульптуры по всему миру устанавливают именно в аэропортах? Все потому, что именно там пересекаются жизни и судьбы сотни тысяч людей ежедневно.



Проект официально стартует из России, её культурной столицы Санкт-Петербурга, из аэропорта «Пулково». По данным "Конкретно.ру", в будущем планируется установить около 100 символов в аэропортах мира.



Символом мира стал именно одуванчик, именно его образ созвучен с миссией Международной академии доброты - «сеять добро на земле». Шапочка «Одуванчика» сделана из ладошек, они образуют форму шара, символизируя планету Земля. Широко раскрытые ладони и глаза говорят о человеческой доброте и чистоте намерений.



Автор проекта - Григорий Потоцкий, президент Международной академии доброты, скульптор с мировым именем, который создал портретную галерею всемирной интеллигенции. Скульптор уже подарил от имени России более 130 памятников, которые установил в 45 странах.