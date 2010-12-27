Одуванчик из бронзы и гранита установили в "Пулково"

Символизирующий мир и доброту памятник у становили на площади у петербургского аэропорта. Планируется, что у одуванчика появится до сотни "братьев" по всему миру.

В пятницу, 9 июня, на площади перед петербургским аэропортом "Пулково" установили памятник миру и добру. Скульптура представляет собой большой одуванчик, на пушинках которого расположены ладошки. Планируется, что подобные цветы появятся в сотне аэропортов всего мира.

Идея памятника принадлежит президенту Международной академии доброты, скульптору Григорию Потоцкому. Цветок сделали высотой в три метра. Его части сделаны из бронзы и гранита. А общий вес составил полторы тонны. Распахнутые как для приветствия ладони с изображенными глазами символизируют искренность и чистоту. Составленный из ладоней шар напоминает не только одуванчик, но и планету.

Всего по миру установлено 30 таких же памятников. Одуванчики украсили аэропорты Китая, Франции, Мексики, Австрии и Эстонии. Бизнесмен Аркадий Пекаревский хочет установить еще сто таких же скульптур в воздушных гаванях по всему миру.

Фото: Instagram / dietolog_35