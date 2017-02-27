В "Пулково" поймали израильтянина, 16 лет разыскиваемого за разбой в Узбекистане

Задержанный 16 лет находился в международном розыске за преступление, совершенное в Узбекистане. В аэропорту Северной столицы его задержали транспортные полицейские.

Транспортная полиция петербургского аэропорта задержала 40-летнего мужчину. Оказалось. Что он находится в международном розыске. Причем от правоохранителей он скрывался целых 16 лет.

Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западу сообщает, что был задержан уроженец Узбекистана. На родине его объявили в международный розыск за разбой. Подозреваемому удавалось скрываться от закона, однако он попался правоохранителям в аэропорту "Пулково". Мужчина зачем-то решил наведаться в Россию. Его задержали 23 февраля в зоне прилета.

За 16 лет мужчина смог получить новое гражданство – теперь он официальный житель Израиля. Однако это не спасло его от розыска. Сейчас он находится под стражей. Вопрос о его экстрадиции решают с правоохранительными органами Узбекистана.

На прошлой неделе в Петербурге парень угнал у знакомой Mersedes с 4 млн рублей внутри. 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на своего знакомого. Он уехал на ее иномарке. К второй находились сумка с четырьмя миллионами рублей, телефон и женская сумочка с 40 тысячами рублей.