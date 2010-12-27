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В аэропорту Петербурга можно получить дубликат паспорта болельщика
Сегодня, 12:24
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Shdaria
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В аэропорту Петербурга можно получить дубликат паспорта болельщика

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В "Пулково" открылись пункты поддержки паспортов болельщиков.

 В Петербургском аэропорту "Пулково" работу начали пункты поддержки паспортов болельщиков. Те, кто потерял или испортил свой паспорт болельщика, пункт поддержки поможет возобновить документ. 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что такие точки находятся также в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропортах Казани и Сочи.

В пункте поддержки болельщики других стран смогут получить дубликат документа, чтобы пройти контроль на границе. 

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля. 

 

Фото: "Паспорт болельщика/FAN ID/Кубок Конфедераций"

Теги: кубок конфедераций 2017 , паспорт боллельщика , пулково , пункт поддержки паспортом болельщика
Категории: Новости СПб Лента новостей

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