В аэропорту Петербурга можно получить дубликат паспорта болельщика

В Петербургском аэропорту "Пулково" работу начали пункты поддержки паспортов болельщиков. Те, кто потерял или испортил свой паспорт болельщика, пункт поддержки поможет возобновить документ.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что такие точки находятся также в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропортах Казани и Сочи.
В пункте поддержки болельщики других стран смогут получить дубликат документа, чтобы пройти контроль на границе.
Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге с 17 июня по 2 июля.
Фото: "Паспорт болельщика/FAN ID/Кубок Конфедераций"