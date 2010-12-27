В Пулково оцепили терминал из-за бесхозного пакета с подозрительным содержимым

Сотрудников аэропорта Пулково напугал бесхозный пакет.

Сегодня днем, 28 февраля, аэропорт "Пулково" был частично оцеплен. Сотрудников транспортной организации напугал забытый кем-то непрозрачный пакет, лежащий на полу в одном из терминалов объекта. На место ЧП были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые проверили подозрительный предмет на наличие в нем взрывчатых веществ. С 12.50 по 14.00 опасная зона была оцеплена, однако ожидания правоохранителей не оправдались. В пакете лежали личные вещи одного из пассажиров, который вскоре признался, что нечаянно оставил пакет на полу.

С 14.00 аэропорт работает в штатном режиме. Транспортная полиция продолжает работу по патрулированию территории объекта. Что касается пассажиров, то они фактически не заметили случившегося. Впрочем, несколько недовольных записей о том, что "людей не пускают в самолеты" в социальных сетях все-таки появились.

Видимо, действительно придется использовать крылья любви, чтобы улететь из #спб , потому что в самолеты людей не пускают. Причина прозаична: какой-то рассеянный человек забыл возле стойки регистрации пакет. Никто из сотрудников Пулково ничего не делает, все стоят и смотрят на пакет. Рядом с ограждением лежит собака, виляет хвостом, вид невозмутимый. Зашибись, - пишет Саша Море.

Фото: пресс-служба "Пулково", Саша Море - VK