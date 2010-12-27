В Пулково обнаружили незаконное хранение наркотиков в крупном размере

В Петербурге в аэропорту "Пулково" у женщины изъяли 3 пакетика наркотического вещества.

Пресс-служба УТ МВД Росси по СЗФО сообщает, в Петербурге в "Пулково" на пункте предварительного досмотра у пассажирки были обнаружены и изъяты 3 пакетика порошкообразного вещества. Женщина сообщением рейса "Санкт-Петербург - Ларнака".

Экспертно-криминалистический центр УТ МВД Росси по СЗФО установил, иъятое вещество - наркотическое средство амфетамин в крупном размере.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту установлено, что 31-летняя Петербурженка, вылетающая на отдых в Кипр, незаконно хранила стимулятор центральной нервной системы для личного потребления.

В отношении жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 228 ч.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим гражданке предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет со штрафом в размере от 500 тысяч руболей.