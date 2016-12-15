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"Поскользнулся, упал. Очнулся, гипс": мужчину с амфетаминами в гипсе поймали в "Пулково"

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В петербургском аэропорту поймали поклонника фильма "Бриллиантовая рука". Мужчина пытался провезти три грамма наркотиков в гипсе.

Изобретательный наркокурьер попался сотрудникам управления на транспорте МВД. Петербуржец подчерпнул идею для перевозки запрещенных веществ из советской киноклассики – фильма "Бриллиантовая рука".

Во время досмотра сотрудники аэропорта "Пулково" обнаружили, что гипс 25-летнего пассажира таит сюрприз. Полицейским показался странным гипс на правой руке. Оказалось, что он скрывал не только травмированную конечность, но и три грамма неизвестного вещества в двух пакетах.

Порошкообразное вещество коричневого цвета оказалось амфитаминной смесью. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: амфетамин , бриллиантовая рука , новости спб , происшествия спб , пулково
Категории: Происшествия

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