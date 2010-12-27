В Прокопьевске пьяный угнал машину и устроил ДТП

В Кузбассе 22-летний молодой человек угнал автомобиль у отца и устроил серьезное ДТП на заправочной станции.

В Прокопьевске пьяный угонщик за рулем Toyota Raum устроил ДТП на территории заправки, врезавшись с большой скоростью в Nissan Bluebird. От столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На место происшествия прибыли полицейские, они установили, что водитель-угонщик 22 лет находился в алкогольном опьянении. Водительских прав у молодого человека не оказалось, а машина пренадлежала его отцу.

22-летний парень объяснил, что хотел заправить машину. По дороге он обогнал автобус и резко свернул на территорию заправочной станции, где и было совершенно ДТП.

Правоохранительные органы отмечают, что молодой человек вел себя агрессивно, поэтому пришлось сковать его наручниками. А пройти медицинское освидетельствование водитель отказался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 10 суток административного ареста и штраф в размере 700 рублей. Кроме того, обе иномарки злоумышленнику придется восстанавливать за свой счет.