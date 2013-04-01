В Приозерском районе BMW X3 сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, от полученных при столкновении травм она скончалась

По предварительной информации, трагедия произошла на 129-м километре дороги «Сортавала». 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки не успел полностью затормозить и сбил пенсионерку. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и виновник аварии.

Ранее недалеко от дома №65 по проспекту Руставелли мужчина пытался перейти дорогу не по светофору или пешеходному переходу. Его сбил автомобиль Audi, пострадавший получил сильные повреждения. На место аварии прибыли сотрудники «Скорой помощи», но спасти пострадавшего не смогли, пешеход погиб на месте. За рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения, в результате столкновения он не пострадал.

В ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости и наледи на дорогах. Кроме того, пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Видео: Piter.tv