В Ленобласти терапевты лечили воображаемых пациентов, чтобы получать премии

Два врача из больницы Приозерского района вписывали пациентам в карты прохождение диспансеризации и осмотра, хотя в действительности граждане даже не обращались в медучреждение.

Двое докторов из Ленобласти стали фигурантами уголовного дела из-за служебного подлога. Две женщины, трудящиеся врачами-терапевтами в больнице Приозерского района, придумали схему по своему обогащению. Они захотели получать ежемесячные дополнительные выплаты за выполнение плана по диспансеризации взрослого населения.

В августе 2015 женщины стали вносить в карты пациентов данные о прохождении диспансеризации и осмотрах. Однако никто из этих людей и знать не знал о таких процедурах. А сведения в их документах были ложными. Обман раскрыли. Теперь женщин ждет наказание.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают подробности инцидентов. После сбора доказательств дело передадут в суд.

Ранее сегодня стало известно, что на Петроградке лжесоцработники украли у пенсионерки около 200 тысяч рублей. Также без денег осталась старушка из Приморского района. Первую обобрали две женщины, представившиеся социальными работницами. Вторая стала жертвой продавца биодобавок.