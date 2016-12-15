Жуткие новости из Приозерска: в банке у входной двери прогремел взрыв

В Ленобласти в одном из отделений крупного банка произошло ЧП: взорвался доводчик входной двери. Посетители чудом не пострадали.

В минувшее воскресенье, 2 июля, в одном из банков Приозерска прогремел взрыв. Инцидент произошел около двух часов дня на Северопарковой. Посетители чудом не пострадали.

По предварительным данным, взорвался доводчик входной двери, после чего оторвавшиеся крышка и поршень пролетели через все помещени.Затем буквально в метре от посетителя они врезались в стену.

В результате ЧП отделение банка и одежду посетителей испачкало гидравлическое масло.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. К счастью, никто не пострадал.

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