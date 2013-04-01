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Пьяная женщина из Приозерска хотела молотком забить насмерть пенсионерку
Сегодня, 12:21
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Ustsova
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Пьяная женщина из Приозерска хотела молотком забить насмерть пенсионерку

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Пожилая жительница Призерского района получила травмы головы. Заведено уголовное дело.

На днях, 24 декабря 47-летняя женщина в нетрезвом состоянии напала на пенсионерку 76 лет. Как выяснилось, дамы поругались. И подозреваемая захотела убить пожилую женщину. Она взяла молоток и несколько раз ударила им по голове потерпевшей. Однако медики подоспели вовремя. Они госпитализировали пенсионерку и оказали ей всю необходимую помощь. В данный момент она находится на амбулаторном лечении. Об этом сообщает Петербургский дневник со ссылкой на СК по Ленинградской области.


По факту покушения на убийство задержана безработная жительница Ленобласти. Уже назначены все необходимые судмедэкспертизы, выясняются детали случившегося. В момент совершения преступления подозреваемая находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Если вина будет доказана, женщине, вероятно, грозит тюремное заключение.


Ранее мы писали, что трое мужчин сначала изнасиловали, а потом зарезали иностранку в Московской области.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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