Сотрудники Приморского сафари-парка решили познакомить козлёнка Студента, сына козла Тимура, с сыном тигра Амура Шерханом

В Приморском сафари-парке познакомили детей Тимура и Амура. Маленькому тигренку Шерхану скоро исполнится 5 месяцев, а козленок Студент появился на свет в январе. У обоих детенышей схожая судьба. Их матери - тигрица Уссури и коза Меркель - сразу после родов отказались от детей.

Хищный нрав Шерхана уже проявлется. Тигренок съедает по 2 килограмма свежего мяса в день, живой корм ему пока не дают в целях безопасности. Вес тигренка составляет 25 киолограмм. Шерхан уже нашел себе подругу – собаку по кличке Тэбаки. Также тигренок участвует в регулярных пробежках со смелой брсучихой Катей, которая в свою очередь совсем не боится хищника.

Знакомство с козленком Студентом - сыном знаменитого Тимура - прошло спокойно. Агрессии со стороны Шерхана проявлено не было.

Тигрёнок родился в сентябре 2016 года, а козлёнок — совсем недавно, 25 января, в День студента.

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