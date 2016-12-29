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В Приморском районе выясняют обстоятельства гибели 18-летней девушки

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Тело студентки с признаками падения с высоты было обнаружено у дома на Комендантском проспекте

Накануне ранним утром, 25 января 2017 года, в Приморском районе Петербурга под окнами одного из домов было обнаружено изувеченное тело 18-летней студентки с признаками падения с большой высоты. Девушка была мертва.

По предварительным данным, тело студентки третьего курса политехнического колледжа нашли утром во дворе жилого дома №18 по Комендантскому проспекту.

Тело погибшей девушка было направлено в морг для выяснения причин смерти. В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео: из архива               

Теги: комендантский проспект , падение с высоты , петербург , приморский район , смерть после падения с высоты
Категории: Новости СПб Происшествия

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