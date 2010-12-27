На Парашютной у женщины-миллионера угнали белоснежный Grand Cherokee

В Приморском районе у 35-летней женщины пропал дорогой джип.

В Приморском районе угонщикам понадобилось менее 20 минут, чтобы похитить автомобиль Grand Cherokee. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". По данным СМИ, угон произошел во дворах на улице Парашютной. Машина пропала с парковки у дома №52 после того, как его в этом месте припарковала 35-летняя хозяйка. Женщина-директор транспортной компании обнаружила пропажу в 22.50 и тут же вызвала полицию. Однако обнаружить шикарный джип в этот же вечер по "горячим следам" не удалось.

Сама дама-предприниматель оценила свой автомобиль в 3 миллиона рублей. Заметим, что новый Grand Cherokee можно приобрести за сумму от 2 до 5 миллионов рублей.

Известно, что пропавшая машина была белого цвета. Бизнес-вумен купила ее в 2014 году. В данный момент по факту угона возбуждено уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса.