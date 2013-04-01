В Приморском районе мужчина зверски зарезал друга из-за женщины

30-летний мужчина расправился с приятелем, узнав об измене гражданской жены

По предварительной информации, Александр А. сообщил своему другу, Дмитрию Е., что переспал с его гражданской женой. Чтобы решить возникший конфликт, мужчины договорились встретиться и выяснить отношения. Сообщается, что не поделившие женщину друзья разговаривали на Яхтенной улице рядом с домом 30, корпус 2. Почему конфликт перешел в драку, пока не установлено, но через некоторое время в полицию сообщили о том, что на улице лежит неподвижный мужчина в крови. На момент прибытия медиков и сотрудников правоохранительных органов пострадавший, которым оказался Александр А., был уже мертв. По предварительным данным, он получил два ножевых ранения, в спину и в грудь. Полиция устанавливает обстоятельства убийства, пока неизвестно, задержан ли Дмитрий Е., который подозревается в расправе с другом на почве ревности. Ведется следствие, опрашиваются свидетели.

Видео: Piter.tv