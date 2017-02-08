Пациент психоневрологического диспансера выпал из окна на Мебельной

Сестра погибшего сообщила в полицию, что ее брат выпал из окна ее квартиры на десятом этаже. Мужчина посещал врачей психоневрологического диспансера.

Ночью со вторника на среду, 8 февраля, в Приморском районе произошло трагическое ЧП. Около пяти утра в правоохранительные органы обратилась 37-летняя петербурженка. Она рассказала, что ее старший брат выпал из окна ее квартиры.

Ранее 48-летний мужчина пришел в гости к сестре в дом 25/1 на Мебельной улице. Женщина проживает на десятом этаже. По ее словам, родственник разбился, выпав из окна.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются. Известно, что ранее мужчина бывал на приеме у врачей психоневрологического диспансера.

Также сегодня стало известно, что десятилетний мальчик погиб после падения с 13 этажа. Трагедия произошла на Планерной улице. Погибшему было всего девять лет. Травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью. По предварительным данным, пострадавший выглядывал с лоджии квартиры, когда по неизвестной причине сорвался и упал вниз. Семья малыша никогда не попадала в поле зрения органов опеки и была на хорошем счету.