В Приморском крае на базе отдыха погиб парашютист

Очевидец снял на видео смертельный полет на парашюте и опубликовал видео в интернете

Жуткая трагедия произошла 8 июля на базе отдыха в поселке Подъяпольский Приморского края.

Мужчина намеревался совершить полет на парашюте, который был привязан к водному мотоциклу. Резким порывом ветра парашют развернуло и мужчина упал на землю, возле места старта. Полет продолжался всего несколько секунд. С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, жизнь мужчине спасти не удалось.

Следственное Управление Следственного Комитета России по Приморскому краю начало расследование гибели парашютиста. На данный момент осмотрено место происшествия, изъят водный мотоцикл, опрошены очевидцы.

Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Видео: YouTube/Вадим Шкодин