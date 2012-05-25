Уникальное видео из Приморья: тигрица с детьми устроила "фотосессию"

Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" зафиксировала сцену из жизни тигриной семьи. Взрослая самка поиграла с детенышами перед камерой.

В минувший четверг, 6 июля, в сети появилось уникальное видео: семейство тигров угодило в фотоловушку. По всей видимости, инцидент произошел в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье.

По словам представителей заповедника, сначала тигрица предстала перед фотоловушкой одна. Самка спокойно отдыхала, как неожиданно к ней присоединились два тигренка. Они то и дело подходили к камере и даже несколько раз ударили ее лапами.

На кадрах можно заметить, как маленькие хищники дурачатся, не давая матери отдохнуть. Спустя некоторое время тигрица решила успокоить детей и ударила их лапой.

Также камера зафиксировала, как один из тигрят приближается к объективу. Ему хватило всего одного удара, чтобы полностью разбить корпус фотоловушки и выкинуть карту памяти.

Алина Синицына

Видео: youtube, Земля Леопарда