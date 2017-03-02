Видео из Приморья: сгорела многоэтажки

В Большом Камне спасатели тушили пожар на площади 500 кв. м. Из здания были эвакуированы жильцы дома.

Сегодня утром, 2 марта, в Приморском крае пожарные тушили кровлю многоэтажного дома гостиничного типа. Инцидент произошел около 10:28 на улице Курчатова в городе Большой Камень. Увидев горящую крышу здания и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Также им удало запечатлеть страшный пожар на видео.

Известно, что сотрудники МЧС приехали на место спустя 4 минуты. Локализовать огонь удалось через час. Однако полностью ликвидировать пожар повышенной сложности спасатели смогли только к 13:29. На кадрах можно заметить, как полыхает кровля многоэтажки. Огонь распространился на площади около 500 кв. м. Прибывшие на место спасатели в срочном порядке эвакуировали жильцов дома.

В данный момент устанавливают детали происшествия. По какой причине начался пожар, предстоит выяснить специалистам.

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Видео: youtube, Марк Чернослив