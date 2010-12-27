В Приморье археолги нашли предметы I тысячелетия до нашей эры

В пригороде Владивостока археологам ВДФУ удалось найти железные инструменты эпохи возрождения древних металлических культур.

В Приморье археологи ВДФУ нашли железные инструменты эпохи возрождения древних металлических культур в Приморье. Они могут стать древнейшими артефактами на юге Дальнего Востока.

В районе бухты Муравьиной были найдены редкие железные изделия. Там, в древности, находилось поселение янковской археологической культуры (I тыс. до н.э.). Ученые утверждают, что найденые изделия во время экспедиции в пригороде Владивостока являются доказательством освоения металла в I тысячелетии до н.э., а сами артефакты могут оказаться древнейшими на юге Дальнего Востока.

В одном из 18 жилищ обнаружен набор, в котором имеется нож, рыболовный крючок, шило и обломки. Далее, при изучении предметов были выявлены отпечатки ткани на ржавой поверхности. Это говорит о том, что предметы были оставлены в тряпичном свертке или мешочке.

По словам руководителя раскопок — директора Учебно-научного музея ДВФУ Александра Попова, артефакты — ценные свидетельства развития древних технологий в Приморье. Они показывают отношение к металлу, области его применения, уровень материальной культуры древнего населения. Исследование находок позволит получить новые данные об эпохе зарождения культуры металла в Приморье.

Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы