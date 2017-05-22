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В Прикамье рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет, есть погибший и пострадавшие

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В сети появилось видео последствий жуткой аварии с рейсовым автобусом с пассажирами

Жуткая авария произошла накануне, 21 мая, в Пермском крае, в которой погиб один из пассажиров рейсового автобуса.

Очевидец, который снял видео, сообщает, что автобус следовал в Северокамск. Сообщается, что 53-летний водитель не справился с управлением автобуса. Транспортное средство вылетело с проезжей части и перевернулось. В салоне автобуса было 10 человек. Один из них погиб от полученных травм на месте аварии. Еще два человека были госпитализированы с травмами различной тяжести.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства данной аварии.

Видео: ВК, Катенька Пуликова

Теги: видео , жесть , переврнулся автобус , пермь
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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