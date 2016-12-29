В Прикамье мужчина застрелил коллегу, ранил второго и погиб сам

Во время алкогольной ссоры лесоруб открыл стрельбу по товарищам

В Прикамье в Чердынском районе в ночь на 11 января произошла смертельная трагедия.

На лесной делянке в 40 километрах от поселка Валай Чердынского района лесорубы отдыхали после рабочего дня, распивая крепкие алкогольные напитки. В ходе "вечеринки" вспыхнула ссора. Один из лесорубов схватился за пистолет и выстрел в своих двоих коллег - лесорубов, а затем выпустил пулю в себя.

От огнестрельных ранений погиб один из лесорубов и сам стрелок. Третий мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. За его жизнь и здоровье борются медики.

Следственно - оперативная группа ведет сбор доказательств и выясняет все причины и обстоятельства данной трагдедии. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Видео: Piter.TV