В Полюстрово четыре юных гопника серьезно повредили поезд

Четверо подростков едва не лишили грузовой поезд вентиляции.

Транспортная полиция Петербурга и Ленинградской области продолжает утомительную борьбу с молодыми хулиганами на железных дорогах. На этой неделе силовики задержали в Полюстрово четырех юных гопников. Компания парней со скуки забралась на грузовой поезд и попыталась "разобрать его на части". В результате хулиганской акции были серьезно повреждены рукава вентиляции между вагонами. К счастью, проблемную ситуацию вовремя заметили работники состава. Они пожаловались на ЧП в полицию, и транспортный отдел оперативно установил личности молодых негодяев.

Теперь школьникам-хулиганам придется заплатить штрафы за свои действия. Административные протоколы на имя их родителей уже выписаны. Кстати, сами родители получили "административку" за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Возможно, штрафы помогут этим семьям одуматься и отказаться от безответственного образа жизни.

Ранее мы писали, что юного зацепера сняли с электрички в Купчине и спасли от травм . Не исключено, что и герои этой новости в свободное от разбора поездов время увлекаются опасным "зацепингом".