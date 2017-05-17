Видео: в Польше обвалилось здание порохового завода

На фабрике в Нижней Силезии прогремел взрыв. В результате ЧП произошел обвал здания, при котором пострадали 17 человек.

Сегодня утром, 17 мая, в Польше прогремел взрыв на пороховом заводе. Инцидент произошел около десяти часов в Нижней Силезии. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, последствия обвала удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, в одном из помещений завода по производству пороха, по неустановленным причинам, произошел взрыв, в результате которого полностью обвалилось здание. На кадрах можно заметить, как над фабрикой поднялся густой темно-серый дым.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. На месте работают спасательные службы. Известно, что пострадали 17 человек. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь. Ко всему прочему, еще двоих пытаются найти под завалами. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Ранее мы передавали, что Польша отказалась принимать мигрантов с Ближнего Востока.

Видео: youtube, DobaTV