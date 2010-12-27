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В Польше из-за информации о заминировании задержан поезд на Берлин
Сегодня, 1:46
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Sheker
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В Польше из-за информации о заминировании задержан поезд на Берлин

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Следовавший в Берлин поезд эвакуировали в Польше из-за угрозы взрыва

      Пассажиры поезда «Варшава-Берлин» были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в городе Могильно на территории Польши. Железные дороги получили информацию о том, что в составе может находиться взрывное устройство. Кроме того, эвакуированы 600 жителей ближайших домова. Их временно разместили в школе.

На месте происшествия работают подразделения спасателей и специалисты-взрывотехники с поисковыми собаками. Движение поездов на участке приостановлено. Отмечается, что информацию о бомбе пришла на электронную почту в отделении Государственных польских железных дорог в городе Лодзь.

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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