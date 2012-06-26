В Подольске врач изнасиловал беспомощную пациентку

Находясь на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения, врач надругался над беспомощной пациенткой, которая после ДТП с ожогами тела более 40% находилась на лечении в отделении интенсивной терапии

Этот вопиющий случай произошел в ночь с 4 на 5 января в городской больнице №2 города Подольска Московской области.

Женщина 43х лет с ожогами 45% тела после ДТП, произошедшего в конце декабря 2016 года, находилась на лечении в больнице в отделении интенсивной терапии, а попросту в реанимации. Как установило следствие, врач анестезиолог - реаниматолог этой больницы находился в ту ночь на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись беспомощностью женщины - пациентки, доктор изнасиловал ее. Женщина все осознавала, но в силу своего физического состояния не смогла дать отпор.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает сегодня, 30 января, Следственный комитет России по Московской области.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV