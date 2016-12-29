В Подмосковье задержали пенсионерку с килограммом наркотиков

При себе у 65 летней женщины обнаружили 48 героина, а при обыске на месте жительства еще 880 граммов

ГУ МВД РФ по Московской области сообщают, что в ходе оперативно - розыскных мероприятий была задержана 65 летняя жительница города Люберцы. В результате личного досмотра у пенсионерки изъяли 48 грамм пороiка белого цвета. По результатам химического исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством - героином.

При проведении осмотра в квартире злоумышленницы - пенсионерки обнаружен и изъят большой сверток с белым веществом весом 880 грамм. По результатам исследования, порошок оказался героином.

Итого у пенсионерки изъят героин общим весом 930 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Преступница задержана.

Видео: Piter.TV