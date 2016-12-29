В багажнике автобуса нашли 17 кг героина

В Подмосковье задержали двух парней, подозреваемых в попытке получить чемодан с наркотой. Сумку, набитую доверху запрещенным веществом, провезли в автобусе.

Недавно сотрудники полиции остановили транспортное средство на 88-м км трассы "Волга-1" в Орехово-Зуевском районе. Осмотрев автобус, правоохранители нашли в багажнике сумку, набитую пакетиками с порошкообразным веществом. Содержимое было отправлено на экспертизу. Выяснилось, что данное вещество – героин. Общий вес поклажи составил порядка 17 кг.

По подозрению в попытке получить "посылку", правоохранители задержали двух человек 25 и 22 лет. Если вина молодых парней будет доказана, им грозит тюремное заключение. В данный момент выясняют детали случившегося, пытаются обнаружить каналы сбыта героина, также устанавливают подельников.

Месяц назад в Москве задержали владельца наркооранжереи.