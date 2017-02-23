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В Подмосковье столкнулись три десятка автомобилей

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Двадцать семь автомобилей столкнулись на 38-м километре Минского шоссе в Подмосковье

Двадцать семь автомобилей столкнулись на 38-м километре Минского шоссе в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

 

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась внушительная пробка. Судя по комментариям пользователей, парализованы все ряды на дороге.

 

По сообщениям очевидцев, в аварии пострадали два человека. 

 

"На 38-м километре Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

 

Видео: instagram 

Теги: авария , дтп , массовая авария , минское шоссе , подмосковье
Категории: Лента новостей Происшествия

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