В Подмосковье столкнулись три десятка автомобилей

Двадцать семь автомобилей столкнулись на 38-м километре Минского шоссе в Подмосковье

Двадцать семь автомобилей столкнулись на 38-м километре Минского шоссе в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на месте аварии образовалась внушительная пробка. Судя по комментариям пользователей, парализованы все ряды на дороге.

По сообщениям очевидцев, в аварии пострадали два человека.

"На 38-м километре Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются", — прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Видео: instagram