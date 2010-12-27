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В Подмосковье прохожий ранил 3-месячного младенца
Сегодня, 1:10
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Sheker
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В Подмосковье прохожий ранил 3-месячного младенца

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В Балашихе младенец получил травмы после того, как в него кинули зажигалку

 Следователи начали проверку инцидента, при котором мужчина нанес травму младенцу. Об этом сообщает пресс-служба СК по Московской области. Житель дома был раздражен плачем трехмесячного ребенка на улице и с балкона швырнул в маленькую девочку тяжелую зажигалку. Мужчина находился на третьем этаже дома по улице Советская.

По данным правоохранительных органов, ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан. По поручению руководителя ГСУ СК России по Московской области организовано проведение процессуальной проверки по данному факту. Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму.

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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