Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 9:06
1
MShaffter
488
Код вставки плеера

Видео из Петрозаводска: Внедорожник сбил 5-летнего ребенка во дворе дома

0
 
 

В сети появилось видео с места происшествия

 Жуткое происшествие произошло накануне, 9 июля, во дворе дома №30 на улице Станционная в Петрозаводске.

В сети опубликовали видео с места трагедии. На опубликованных кадрах видео видно, что внедорожник Тойота Ленд Крузер движется по придомовой территории на маленькой скорости. В какой-то момент на дорогу выбегает 5-летний малыш и попадает под колеса внедорожника. 

Сообщается, что ребенок остался жив. Его госпитализировали в больницу с травмами.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что ребенок выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей с левой стороны, по ходу движения "Тойоты".

Видео: YouTube/Мой дом "Ситилинк"

Теги: видео , жесть , наезд на ребёнка , новости регионов
Категории: Происшествия ДТП Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

    Сегодня
    9:19
    Штатько Валерий Ответить

    Стоит толпа взрослых и "варежкой хлопают".Слава Богу ,что всё обошлось.

Новости на эту тему

Загрузка...
5