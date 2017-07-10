Видео из Петрозаводска: Внедорожник сбил 5-летнего ребенка во дворе дома

В сети появилось видео с места происшествия

Жуткое происшествие произошло накануне, 9 июля, во дворе дома №30 на улице Станционная в Петрозаводске.

В сети опубликовали видео с места трагедии. На опубликованных кадрах видео видно, что внедорожник Тойота Ленд Крузер движется по придомовой территории на маленькой скорости. В какой-то момент на дорогу выбегает 5-летний малыш и попадает под колеса внедорожника.

Сообщается, что ребенок остался жив. Его госпитализировали в больницу с травмами.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что ребенок выскочил на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей с левой стороны, по ходу движения "Тойоты".

Видео: YouTube/Мой дом "Ситилинк"