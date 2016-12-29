В Петрозаводске муж убил жену, пытаясь ее спасти

Муж пытался затащить пьяную жену в дом и задушил ее

В Петрозаводске Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении 61 летнего мужчины, который задушил свою жену.

Данное происшествие случилось 4 сентября 2016 года в Петрозаводске. Супружеская пара отдыхала в одном из кафе Петрозаводске и распивала алкогольные напитки. После чего муж с женой решили поехать на дачу и вызвали такси. Во время поездки женщина сильно опьянела и не могла передвигаться самостоятельно. Муж принял решение затащить свою супругу в дом и начал ее тащить. Мужчина обхватывал женщину за разные участки тела и перетаскивал ее рывками. В результате таких манипуляций мужчина задушил свою спутницу.

Следователями были собраны все доказательства непреднамеренного убийства, и дело направлено в суд. За данное преступление мужчине грозит лишение свободы до 2 лет.

Видео: Piter.TV