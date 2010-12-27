В Петропавловске защитники секс-меньшинств обжалуют решение мэрии

Защитники секс-меньшинств в столице Камчатского подали в суд на власти города за отказ в проведении митинга

По словам активистов, отказав в проведении митинга, власти города нарушили права ЛГБТ.

Ранее один из защитников сторонников секс-меншинств подавал в администрацию Петропавловска-Камчатского уведомление о проведении митинга в центре города. Участники митинга планировали призвать власти к внесению в российское законодательство прямого запрета дискриминации людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Спустя три дня мэрия города движение не поддержала, объяснив это тем, что лозунги защитников секс-меньшинств могут увидеть дети. Также, по мнению администрации города, цели акции «не отвечают традиционным нравственным устоям российского общества».

Но активисты не согласились с решением мэрии. Они подали иск на власти города. По их мнению, власти «нарушают их конституционные права».

Такая же акция планировалась проводиться еще в 75 городах России, но в каждом из них защитники ЛГБТ точно также получили отказ от властей и подали в суд на местные администрации.