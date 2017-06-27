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В Петропавловске грузовик без тормозов протаранил два автомобиля

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Сегодня днем в Петропавловске-Камчатском произошла авария с участием трех автомобилей.

Инцидент произошел на пятом километре, в Районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта 50 лет Октября. На видео записи видно, как грузовик "Митсубиси Фусо" выехал с улицы Автомобилистов и протаранил две машины, стоящие на светофоре. По предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза. В ДТП никто не пострадал.

Теги: авария , дтп , петропавловск
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей

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