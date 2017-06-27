Инцидент произошел на пятом километре, в Районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта 50 лет Октября. На видео записи видно, как грузовик "Митсубиси Фусо" выехал с улицы Автомобилистов и протаранил две машины, стоящие на светофоре. По предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза. В ДТП никто не пострадал.
Сегодня, 16:17
76
В Петропавловске грузовик без тормозов протаранил два автомобиля
Сегодня днем в Петропавловске-Камчатском произошла авария с участием трех автомобилей.