В Петропавловске грузовик без тормозов протаранил два автомобиля

Сегодня днем в Петропавловске-Камчатском произошла авария с участием трех автомобилей.

Инцидент произошел на пятом километре, в Районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта 50 лет Октября. На видео записи видно, как грузовик "Митсубиси Фусо" выехал с улицы Автомобилистов и протаранил две машины, стоящие на светофоре. По предварительным данным у грузового автомобиля отказали тормоза. В ДТП никто не пострадал.