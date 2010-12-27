В Петергофе чиновники очистили парадные от объявлений при помощи фотошопа

Житель Петергофа уверен, что поймал местных чиновников на обмане: по его словам, бюрократы использовали фотошоп, чтобы скрыть свое бездействие.

Движение "Красивый Петербург" сообщает о еще одном случае использования "фотошопа" чиновниками для решения коммунальных проблем. По данным общественной организации, на этот раз отличились сотрудники администрации Петергофа. К ним через сайт "Наш Санкт-Петербург" поступила жалоба на обилие рекламных объявлений на дверях парадных дома №3 по Ропшинскому шоссе. Местный житель Георгий Ф. прикрепил к жалобе фотографии изуродованных парадных.

Двери в начале мая:

Через некоторое время чиновники отчитались о проделанной работе: объявления были удалены "без вреда окраски двери". В качестве доказательств к письму бюрократов прилагались фотографии чистых дверей. Однако, по словам Георгия, в реальности двери остались по-прежнему грязными. А на фотографиях он обнаружил достаточно грубые следы "фотошопа".

Чистые двери из отчета чиновников:

В качестве подтверждения своих слов, обиженный житель Петергофа выложил в Сеть актуальные снимки дверей родного дома. Они действительно выглядят точно так же, как и на фотографиях, отправленных вместе с первой жалобой.

Двери в их реальном виде сейчас: