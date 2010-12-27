В Петергофе чиновники очистили парадные от объявлений при помощи фотошопа

Движение "Красивый Петербург" сообщает о еще одном случае использования "фотошопа" чиновниками для решения коммунальных проблем. По данным общественной организации, на этот раз отличились сотрудники администрации Петергофа. К ним через сайт "Наш Санкт-Петербург" поступила жалоба на обилие рекламных объявлений на дверях парадных дома №3 по Ропшинскому шоссе. Местный житель Георгий Ф. прикрепил к жалобе фотографии изуродованных парадных.
Двери в начале мая:
Через некоторое время чиновники отчитались о проделанной работе: объявления были удалены "без вреда окраски двери". В качестве доказательств к письму бюрократов прилагались фотографии чистых дверей. Однако, по словам Георгия, в реальности двери остались по-прежнему грязными. А на фотографиях он обнаружил достаточно грубые следы "фотошопа".
Чистые двери из отчета чиновников:
В качестве подтверждения своих слов, обиженный житель Петергофа выложил в Сеть актуальные снимки дверей родного дома. Они действительно выглядят точно так же, как и на фотографиях, отправленных вместе с первой жалобой.
Двери в их реальном виде сейчас: