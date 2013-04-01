В Петербурге мужчина поссорился с возлюбленной и откусил ей ухо

Кровавая ссора между парочкой произошла в квартире на Сердобольской улице. Мужчину задержали. Женщина в больнице.

Странный, но пугающий инцидент произошел в субботу около четырех часов в доме 5 на Сердобольской улице. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причины ссоры возлюбленных пока выясняются. Перепалка от слов быстро перешла к действиям. Мужчина набросился и несколько раз ударил свою женщину по голове. Но этого ему показалось мало, поэтому он зачем-то откусил кусочек правого уха.

Пострадавшей удалось вырваться из лап агрессора. После этого она обратилась в полицию. На место отправились сотрудники Росгвардии. В квартире задержали 37-летнего мужчину. Он приехал в Петербург из Улан-Удэ и не имел регистрации. Подозреваемого задержали и отправили в отделение полиции.

Женщину же доставили в Елизаветинскую больницу № 3 на лечение. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются подробности странной ссоры возлюбленных.