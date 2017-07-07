Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 10:39
0
Moulin_
359
Код вставки плеера

В Петербурге женщина с ножом расправилась со своей матерью

0
 
 

32-летняя петербурженка поскандалила с матерью и убила ее ударом ножа в шею

Женщина зарезала собственную мать во время ссоры в Петербурге. Произошло это на улице Генерала Симоняка. 

Как сообщается, бытовая ссора привела к трагедии в одной из квартир многоэтажного дома.  32-х летняя женщина поссорилась со своей 57-летней матерью. В ходе конфликта дочь схватила нож и ударила мать в шею.

От полученных травм женщина скончалась. Полицию вызвали медики Скорой, убийцу задержали на месте преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

Видео: архив 
Теги: бытовое убийство , петербург , убийство , улица генерала симоняка
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5