В Петербурге женщина с ножом расправилась со своей матерью

32-летняя петербурженка поскандалила с матерью и убила ее ударом ножа в шею

Женщина зарезала собственную мать во время ссоры в Петербурге. Произошло это на улице Генерала Симоняка.

Как сообщается, бытовая ссора привела к трагедии в одной из квартир многоэтажного дома. 32-х летняя женщина поссорилась со своей 57-летней матерью. В ходе конфликта дочь схватила нож и ударила мать в шею.

От полученных травм женщина скончалась. Полицию вызвали медики Скорой, убийцу задержали на месте преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: архив