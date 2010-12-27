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Наивная петербурженка купила несуществующую квартиру за 2 миллиона
Сегодня, 14:05
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Butenko
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Наивная петербурженка купила несуществующую квартиру за 2 миллиона

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Жительница Санкт-Петербурга приобрела виртуальную недвижимость за реальные 2 млн рублей.

В Петербурге женщина стала жертвой мошенников. Дама купила квартиру за 2 млн рублей, но так ничего и не получила. Ее покупка оказалась "виртуальной". Об этом сообщают городские СМИ. 

Как пишет "Федеральное агентство новостей", мошенники действовали в паре. Две женщины (цыганка из Белоруссии и россиянка) смогли облапошить немолодую петребурженку. Они рассказали ей о прекрасной квартире, которую можно купить за смешную цену. Обманутая дама согласилась приобрести недвижимость без предварительного просмотра. В итоге негодяйки получили из ее рук 2 миллиона рублей.

Правда, сейчас полиция уже задержала преступниц. Оказалось, что обе дамы промышляли подобным криминалом и ранее. Теперь их ждут следствие и суд.

 
Теги: мошенники петербург , новости спб , происшествия петербурга
Категории: Происшествия Новости СПб

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