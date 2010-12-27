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В петербургской квартире нашли сгнившее тело в диване
Сегодня, 12:04
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Shdaria
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В петербургской квартире нашли сгнившее тело в диване

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В Петербурге женщина задушила своего мужа ремнем и спрятала тело в диван.

 В Петербурге нашли разлагающийся труп в диване квартиры на Петроградской стороне. 

В ходе следствия установили, что в феврале 2017 года в ходе конфликта женщина задушила своего мужа ремнем. Далее она попросила знакомого помочь спрятать труп, тогда они решили уложить его в диван. 

Полицейским не сразу удалось установить личность мертвого из-за гнилостных изменений. Но вскоре сотрудники полиции определили, что тело погибшего пренодлежит 30-летнему уроженцу Саратова. Известно, что в Петербурге он не работал.

Также установлено, что жена погибшего 33-летняя безработная уроженка Оренбурга. В отношении женщины и ее помощника возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". 

Теги: петербург , происшествие спб , труп нашли в диване , убийство
Категории: Новости СПб Лента новостей

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