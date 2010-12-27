В петербургской квартире нашли сгнившее тело в диване

В Петербурге женщина задушила своего мужа ремнем и спрятала тело в диван.

В Петербурге нашли разлагающийся труп в диване квартиры на Петроградской стороне.

В ходе следствия установили, что в феврале 2017 года в ходе конфликта женщина задушила своего мужа ремнем. Далее она попросила знакомого помочь спрятать труп, тогда они решили уложить его в диван.

Полицейским не сразу удалось установить личность мертвого из-за гнилостных изменений. Но вскоре сотрудники полиции определили, что тело погибшего пренодлежит 30-летнему уроженцу Саратова. Известно, что в Петербурге он не работал.

Также установлено, что жена погибшего 33-летняя безработная уроженка Оренбурга. В отношении женщины и ее помощника возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".