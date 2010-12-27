В Петербурге завершились работы после прошлогоднего ремонта

В Санкт-Петербурге привели в порядок места, где осенью-зимой проводили ремонт.

В Петербурге привели в порядок места после ремонта прошлого года. Предполагалось, что ресурсоснабжающие организации закончат работы к 24 апреля. Но срок продлили до 15 мая в связи с холодами.

21 марта поручение о завершении работ дал губернатор города Георгий Полтавченко, график утвердил сам Игорь Албин.В график входили 1204 объекта ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 20 – ГУП «ТЭК СПб», 4 – ГУП «Ленсвет», 160 - ГРО «ПетербургГаз», 177 - ПАО «Ленэнерго», 2 – ООО «Петербургтеплоэнерго» – 2, 677 – АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».