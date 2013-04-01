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В Петербурге зарегистрировали первую смерть от гриппа

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Ранее сообщалось о превышении эпидпорога

В одной из петербургских больниц умер от гриппа типа А москвич-дальнобойщик. Как сообщается, мужчину госпитализировали прямо с парковки в терминальном состоянии. Провел он в больнице всего несколько часов и умер. Отмечается, что мужчина также страдал сахарным диабетом.

Эпидпорог по гриппу был превышен в Петербурге еще на прошлой неделе. Официально было объявлено об этом было еще 20 декабря. За короткий период в больницы города с диагнозом "грипп" госпитализировали еще почти тысячу человек, причем большинство из них - дети.

С 12 по 18 декабря в Петербурге зарегистрировали 52,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в том числе среди детей — 34,6 тысяч случаев. В Боткинскую больницу за последнюю неделю попали 322 пациента с ОРВИ и гриппом — это на 100 человек больше, чем неделей ранее.

Видео: архив

Теги: грипп , петербург , превышение эпидпорога , смерть от гриппа , эпидпорог
Категории: Новости СПб Происшествия

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