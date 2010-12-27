В Петербурге заработала интерактивная карта для прогулок с детьми

На карте показаны полезные места, где матери смогут во время прогулок с детьми покормить и переодеть ребенка.

В Петербурге и других российских городах заработали интерактивные карты для прогулок с детьми. Теперь молодые родители, гуляя со своими малышами, без труда смогут найти ближайшие больницы, комнаты матерей и другие полезные места, где можно покормить и переодеть младенца, не возвращаясь при этом домой.

Кроме Петербурга, сервис от проекта MumiMaps доступен жителям столицы, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Киева и Минска. Создатели отмечают, что даже жители небольших городов могут начинать пользоваться сервисом и ставить свои первые полезные отметки для родителей маленьких детей.

Сейчас воспользоваться сервисом можно на сайте, затем интерактивная карта будет доступна в виде приложения для телефонов на операционной системе iOS.

Фото: gross.co.uk