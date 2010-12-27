В Петербурге ночью с 20 на 21 мая пустят автобусы для посетителей "Ночи музеев"

Пассажиравтотранс специально для посетителей "Ночи музеев" пустит дополнительные автобусы, на которых можно будет ездить по билету мероприятия.

В ночь с 20 на 21 мая в Северной столице пустят сразу семь дополнительных автобусных маршрутов. В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" уточняют, что общественный транспорт будет доставлять посетителей "Ночи музеев" до музеев-участников акции.

Проехать в специальных автобусах можно будет по единому билету мероприятия. Пересадочной станцией станет Исаакиевская площадь. Все маршруты будут связаны через нее. Ездить автобусы будут с 23.00 до 06.00.

Маршруты ночных автобусов на "Ночь музеев":

- "Центр-1" (от Исаакиевской площади до проспекта Стачек);

-"Центр-2" (от Исаакиевской площади до Шпалерной улицы);

-"Центр-3" (от Исаакиевской площади до площади Александра Невского);

-"Петроградская сторона" (от Исаакиевской площади до Петроградской стороны);

-"Васильевский остров" (от Исаакиевской площади до Васильевского острова);

- От станции "Старая деревня" до Приморского культурного центра;

- От станции "Старая деревня" до Исторической верфи "Полтава".

Инфорацию о пути следования автобусов можно будет узнать в салоне. Также посетители "Ночи музеев" могут воспользоваться ночными автобусами, дублирующими ветки метро, а также подвозящими к станциям маршрутами № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.